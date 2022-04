Il giovane cantante Sangiovanni ha deciso di cambiare look. Con l’uscita del nuovo album ci ha dato un taglio rasandosi i capelli.

La vittoria ad Amici, i numeri da record su Spotify e poi anche una buona prova a Sanremo. La carriera del giovane cantante Sangiovanni sembra andare sempre meglio e in queste ore, oltre a far parlare del suo nuovo album ‘Cadere Volare’, l’artista ha fatto “chiacchierare” anche per il cambio look con i capelli rasati quasi a zero.

Sangiovanni: capelli rasati per un motivo particolare

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Sangiovanni ha parlato del suo album ma anche del cambio look che ha stupito tutti i suoi ammiratori, abituati a vederlo con i capelli lunghi: “Sentivo il bisogno di cambiare. I miei capelli non mi piacevano più perché mi sentivo poco curato e ho deciso di tagliarli tutti. Ora sono felice, mi sento veramente bene”.

Il nuovo look permette al giovane ragazzo anche qualche miglioria nelle tempistiche: “Mi piaccio così e questo taglio ha tanti vantaggi, tra cui faccio la doccia in cinque minuti e i capelli non li asciugo neanche. Così non arrivo più in ritardo agli appuntamenti. Lo svantaggio è che sento più freddo”.

Il nuovo album

Qualche curiosità anche sul suo ultimo album ‘Cadere Volare’: “È una situazione che viviamo tutti nella vita, si vola poi si ricade. E a volte si pensa di cadere, ma in realtà rappresenta solo un trampolino per volare. Perciò ci ho scritto un pezzo su di me”.

Nel suo nuovo album, Sangiovanni ha provato a dare ulteriori informazioni su di sé. Canzoni estremamente personali, in cui il ragazzo si è esposto e mostrato così come è: pregi e difetti. Una nuova versione dunque rispetto a quanto visto in passato ad Amici soprattutto con i brani più celebri “Malibu” e “Lady”.

credits immagine copertina: ph. Alessandro Treves

Riproduzione riservata © 2022 - DG