Ecco tutto quello che c’è da sapere sul Serale di Amici 2022: chi vincerà l’edizione numero 21 del talent di Canale 5?

Il Serale di Amici 2022 è uno degli appuntamenti più attesi dai fan e dai telespettatori assidui dei programmi di Maria De Filippi. Il talent show è ormai arrivato alla 21a edizione ma l’interesse verso il programma da parte del programma non è mai calato e c’è tanta curiosità anche per scoprire chi sarà il vincitore di Amici 2022, che sarà proclamato alla fine della stagione televisiva. Ma scopriamo tutti i dettagli che bisogna conoscere per partire preparati: da quando inizia, agli allievi ammessi, le squadre, fino alla giuria ufficiale.

Amici 2022, il Serale quando inizia?

La data di inizio del Serale di Amici 2022 non è ancora stata ufficialmente annunciata da Mediaset ma, stando alle indiscrezioni che hanno iniziato a circolare, la data di inizio sarebbe quella di sabato 19 marzo 2022, subito dopo la fine di C’è posta per te. Se non dovesse essere confermata la data del 19 marzo, il programma inizierebbe comunque una settimana dopo, sabato 26 marzo.

Maria De Filippi

Il Serale di Amici farà poi compagnia al pubblico di Canale 5 per circa due mesi, fino a maggio quando andrà in onda la puntata finale dove si conoscerà il nome del vincitore o della vincitrice dell’edizione numero 21 del celebre talent show.

Il Serale di Amici 2022: gli allievi ammessi

Gli allievi ammessi del Serale di Amici 2022 vengono proclamati a partire dal mese di febbraio 2021 nel corso delle puntate pomeridiane dello show, con anche gli speciali delle domenica. Ecco chi sono quelli che hanno già guadagnato una maglia:

Amici 2022, il Serale: le squadre e i capitani

Per il Serale di Amici 2022, come nelle passate edizioni del programma, non cambia il meccanismo di creazione delle squadre. Gli aspiranti artisti concorrenti del talent verranno divisi in tre squadre: la prima sarà capitanata dalla coppia formata da Alessandra Celentano e da Rudy Zerbi, la seconda squadra sarà invece capitanata da Anna Pettinelli e da Raimondo Todaro, infine la terza e ultima sarà capitanata dalla coppia composta da Lorella Cuccarini e da Veronica Penarini.

Il Serale di Amici 2022: la giuria

Non meno importante è la giuria di Amici, di cui però non si hanno ancora conferme ufficiali. TvBlog ha fatto il nome di Stefano De Martino, mentre altre indiscrezioni parlano della cantante Giorgia e dell’attrice Giulia Michelini.

