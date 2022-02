Nuove indiscrezioni parlano del possibile ritorno di Stefano De Martino come giudice al serale di Amici 21, che si avvicina sempre di più.

Amici 21 sta per arrivare al prossimo step della gara, ovvero il serale che vedrà le ragazze e i ragazzi della scuola sfidarsi per vincere l’ambito titolo di quest’anno.

Come sempre, al serale di Amici di Maria De Filippi ci sono tre giudici che valutano le gare dei ragazzi durante le puntate, che andranno in onda il sabato sera nel mese di marzo, quindi proprio a breve. Secondo quanto riportato da TvBlog, gira voce che Stefano De Martino potrebbe tornare sulla poltrona rossa per fare da giudice nel programma.

Si sa che tra la conduttrice e De Martino c’è un bellissimo rapporto e che Stefano si è prestato spesso in questa tipologia di veste, anche lo scorso anno insieme all’amico Stash.

Al momento, ovviamente, si tratta solo di rumors ma non è scontato che la notizia possa essere confermata, nonostante Stefano De Martino sia ora impegnato con STEP e dopo con Made in Sud su Rai 2.

