Ecco le prime indiscrezioni su ciò che accadrà nella puntata di oggi a Uomini e Donne: Matteo continuerà il confronto con Federica, mentre tra Armando e Diego scoppierà una nuova lite.

Uomini e Donne torna con un nuovo appuntamento, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, questa puntata sarà piuttosto movimentata tra liti e incomprensioni. Matteo sta ancora cercando di chiarire con Federica mentre Armando e Diego avranno una lite furiosa in studio.

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Questa puntata si incentrerà sopratutto sul trono classico. Al centro studio si vedrà Matteo alle prese con Federica, tornata per chiarire con il tronista. I due dovrebbero riuscire a fare pace grazie all’intervento di Maria De Filippi, terminando con un bel ballo e abbraccio. Denise invece ha deciso di andare via e non sembra che Ranieri sia intenzionato a riprendere la sua corteggiatrice, scenderanno dunque nuove ragazze per lui? Luca prosegue invece la sua frequentazione con Lilli, una ragazza che ha suscitato molto il suo interesse.

Non mancheranno però, dinamiche dal trono over. Diego Tavani si intromette tra Ida Platano e Alessandro che si stanno frequentando attaccando la dama. Questo non va giù ad Armando che protegge la sua amica e litiga in modo acceso con il cavaliere, in un dialogo senza esclusione di colpi. Come andrà a finire? Lo scopriremo oggi alle 14:45 su Canale 5.

