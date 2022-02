Come ogni lunedì, arriva il GF Vip 6 anche stasera con tante novità e un’eliminazione che lascerà tutti a bocca aperta.

Anche stasera torna il GF Vip 6, l’edizione più lunga di sempre del reality, condotto da Alfonso Signorini con la presenza delle due opinioniste in studio, sempre attente a tutto quello che succede nella Casa, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Questa sera 21 febbraio torna il consueto appuntamento del lunedì, tanto seguito dal pubblico di Canale 5, con altre sorprese e novità. Cosa succederà in questa puntata?

Tra le cose più importante che il pubblico aspetta con fermento, è prevista una nuova eliminazione tra i concorrenti in nomination ovvero: Kabir Bedi, Nathaly Caldonazzo, Alessandro Basciano e Barù. Qualcuno di loro sarà eliminato e non potrà mai più concorrere per la finale che si terrà il 14 marzo, ormai tra meno di un mese.

Stasera, al GF Vip 6 non potrà mancare il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, come praticamente ogni puntata. Nella puntata precedente Alex ha definito quella con Soleil un’amicizia speciale mentre con Delia pare essere amore e chimica allo stato puro. Infatti, messo alle strette da Alfonso Signorini, l’attore Alex Belli ha deciso di dedicare a Soleil parole amicali mentre ha deciso di baciare Delia senza pensarci due volte. Come finirà questa storia infinita?

