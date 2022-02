Lunedì 21 febbraio c’è Makari 2: ecco le anticipazioni della terza puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Claudio Gioè.

Dopo le puntate di lunedì 7 e lunedì 14 febbraio, lunedì 21 febbraio va in onda la terza e ultima puntata di Makari 2. L’appuntamento con la fiction con protagonista Claudio Gioè nei panni Saverio Lamanna è a partire dalla ore 21.25 circa, ovviamente su Rai 1. Ma se ve la doveste perdere in diretta, è possibile recuperarla sulla piattaforma streaming RaiPlay. Quella in onda lunedì 21 febbraio è la terza e ultima puntata della seconda stagione: ecco le anticipazioni.

Makari 2: le anticipazioni della puntata 3

Il titolo della terza e ultima puntata di Makari 2 è Il lusso della giovinezza. Teodoro Bettini, che era scomparso da diverse ore, viene trovato morto alle pendici di un’altura. La morte di Teodoro sconvolge Suleima ma anche tutta la comunità de La città del sole.

Saverio si fionda subito a consolare Suleima e, allo stesso tempo, cerca di capire che cosa è successo: la polizia vuole chiudere e archiviare in fretta il caso, visto che la morte di Teodoro sembra essere causato da un incidente durante un’escursione. Per il protagonista interpretato da Claudio Gioè le cose sono però diverse da come appaiono ed è convinto che non si sia trattato di un tragico incidente ma di un omicidio.

Saverio è però l’unico a credere nella pista dell’omicidio, neanche Suleima sembra seguire, continuerà però le proprie indagini fino a scoprire la verità sul caso e alla fine riuscirà a riavvicinarsi a Suleima. I due, nel corso delle varie puntate di Makari 2, li abbiamo visti allontanarsi sempre di più, nonostante la ragazza sia tornata a vivere stabilmente in Sicilia e la morte del rivale Teodoro, anziché riavvicinare Saverio e Suleima ha finito per allontanarli ancora di più.

