Barbara D’Urso sarà alla conduzione de La Pupa e il Secchione Show ed ecco un nuovissimo spot con i provini esilaranti.

Manca poco al ritorno de La Pupa e il secchione Show, che per il grande ritorno in tv sarà condotto da una delle queen di Mediaset, ovvero Barbara D’Urso.

#Gossip

La conduttrice ha pubblicato il nuovissimo promo della trasmissione, che stavolta è ancora più esilarante del precedente perché vengono mostrati alcuni provini degli aspiranti pupe, pupi, secchioni e secchione.

Tra loro spicca anche un volto noto, Yuri Pennisi, visto nel cast della prima edizione di Love Island Italia. Ovviamente non si sa se Pennisi farà parte del cast, in quanto quest’ultimo non è ancora stato confermato. Quello che si sa è che al fianco di Barbara D’Urso, forse in studio, ci saranno il secchione Aristide Malnati e le pupe Paola Caruso, Flavia Vento, Mila Suarez e Maria Laura De Vitis.

L’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla D’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show. Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show.

E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana

