Dopo il grande successo avuto al Festival di Sanremo, Drusilla Foer torna in prima serata su Rai 1 come ospite di un nuovo show.

Drusilla Foer è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo e le ha bastata una sola puntata per conquistare tutti: dal pubblico al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, che aveva poi immediatamente aperto alla possibilità di affidare all’artista la conduzione di un programma tutto suo. “Mi sento di dire che a Drusilla darei una seconda serata seriale dal lunedì al venerdì” aveva dichiarato Stefano Coletta. Nell’attesa di vederla alla guida di una nuova trasmissione in seconda serata, Drusilla Foer sarà di nuovo protagonista della prima serata di Rai 1: sarà infatti ospite nello show Ci vuole un fiore.

Ci vuole un fiore: quando va in onda

Come anticipato da Dagospia, la presenza di Drusilla Foer a Ci vuole un fiore, programma che sarà condottereste da Francesco Gabbani, è praticamente certa. Lo show sarà formato da due puntate che dovrebbero andare in onda a inizio aprile, anche se le date non sono state ancora confermate.

Drusilla Foer

Ci vuole un fiore sarà il programma che segnerà il debutto alla conduzione di Francesco Gabbani, al suo fianco potrebbe esserci anche Francesca Fialdini.

Drusilla Foer a Sanremo 2022

Tra le varie co-conduttrici che, serata dopo serata, hanno affiancato Amadeus sul palco del Teatro Ariston, Drusilla Foer è quella che più ha convinto gli spettatori di Rai 1. A conquistare è stato soprattutto il suo monologo sulla diversità. O meglio, sull’unicità.

“Non è facile entrare in contatto con la propria unicità ma un modo lo avrei: si prendono per mano tutte le cose che ci abitano e si portano in alto, si sollevano insieme a noi, nella purezza dell’aria, in un grande abbraccio innamorato e gridiamo: ‘che bellezza tutte queste cose sono io’. Sarà una ficata pazzesca e sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità e a quel punto io credo che sarà più probabile aprirsi e uscire da questo stato di conflitto che ci allontana”.

