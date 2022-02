La nuova puntata di Presa diretta ci porterà nel mondo degli animali da compagnia. Scopriamo in anteprima di cosa si parlerà.

Terza puntata del programma Presa diretta, in onda dal 2009, ideato e condotto dal giornalista Riccardo Iacona. Nella terza puntata della 26esima edizione ci sarà l’inchiesta “Amore bestiale”. Il tema principale riguarderà gli animali da compagnia, quelli che ogni padrone considera figli e a cui dona un amore enorme. Nella puntata si andrà, però, oltre i sentimenti per affrontare in modo scientifico molti snodi importanti della psiche di questi animali, senza tralasciare il mercato illegale di pet. Scopriamo nell’articolo il dettaglio della puntata.

Riccardo Iacona

Presa diretta: quando e dove vederlo

L’appuntamento con la nuova puntata del programma di approfondimento Presa diretta è lunedì 21 febbraio 2022 dalle ore 21:20 su Rai 3 o in diretta live su Raiplay. Anche la terza puntata del nuovo anno, come quelle dedicate all’università e al salario minimo, si potrà rivedere successivamente in streaming gratuito su RaiPlay.

Presa diretta: di cosa si parlerà nella terza puntata

L’inchiesta della puntata del 21 febbraio 2022 è “Amore bestiale” inteso come amore nei confronti degli animali da compagnia, gatti e cani nello specifico. Riccardo Iacona, giornalista e conduttore, approfondirà ciò che la scienza dice sugli animali, le loro emozioni, se la solitudine li colpisce quando i padroni non sono a casa. E ancora, gli animali hanno le stesse patologie degli uomini, quelle definite del nuovo millennio (ansia, malattie cardiache, obesità)? E perché riescono a colmare i nostri vuoti d’affetto? Scopriremo anche come il mercato del Pet è cresciuto, si parla di 200 miliardi l’anno, e il Covid ha di certo aumentato i numeri. L’altra faccia della medaglia è, però, il traffico illegale di animali provenienti dall’Est Europa, mentre i canili sono sempre più allo stremo.

