Sono previste diverse novità sui canali Rai nell’estate del 2022: alcuni dei vecchi programmi non verranno confermati.

L’estate per la TV è la stagione dei cambiamenti: i programmi che ci accompagnano da settembre in poi vanno in pausa e solitamente arrivano diverse novità. Novità ci saranno anche sui canali Rai: alcuni programmi, che avevano accompagnato gli spettatori nel corso dell’estate del 2021, non verranno confermati nel corso del 2022 e verranno quindi sostituti da altri show. Vediamo allora quali sono i programmi che la Rai ha deciso di cancellare dai propri palinsesti.

Rai: i programmi cancellati per l’estate del 2022

Tra i programmi cancellati c’è Dedicato, lo show condotto da Serena Autieri su Rai 1 al mattino dal lunedì al venerdì. La Rai ha puntato molto su questo programma, che è stato poi confermato anche dall’autunno in una nuova collocazione del palinsesto: al sabato pomeriggio.

Ma nel corso dell’estate del 2021 il programma non era riuscito a conquistare il pubblico di Rai 1, come i danti di ascolto dimostrano, è così che si è optato per la cancellazione e nel corso dell’estate del 2022 non lo si vedrà più.

Uno weekend: il programma è a rischio cancellazione, nell’estate 2022 potrebbe non tornare

E’ in dubbio invece Uno weekend, lo spinoff di Unomattina estate che aveva debuttato lo scorso anno a luglio ed era condotto dalla coppia formata da Beppe Convertini e Anna Falchi. Se il programma verrà confermato, certamente non ci sarà più Anna Falchi, che nel caso verrebbe sostituita da Bianca Guaccero. Beppe Convertini verrebbe invece confermato.

Uno weekend resta però in dubbio perché gli ascolti fatti registrare dalle 20 puntate della prima stagione non erano stati convincenti e il rischio di cancellazione del programma resta molto alto. Resta invece da capire qual è il futuro degli altri programmi Rai.

