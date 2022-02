Arriva su Rai 1 Vostro onore, la fiction con Stefano Accorsi: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lunedì 21 febbraio vanno in onda gli ultimi due episodi di Makari 2, una volta terminata la fiction con protagonista Claudio Gioè, su Rai 1 arriverà una nuova fiction: Vostro Onore. Come anche il titolo lascia intuire, si tratta di un legal thriller con protagonista un giudice che è il remake di una serie TV israeliana. La prima stagione è composta da 8 episodi divisi in 4 puntate che andranno in onda per altrettante settimane a partire da lunedì 28 febbraio 2022. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Vostro onore.

Vostro onore: il cast della fiction di Rai 1

Il protagonista di Vostro onore è Stefano Accorsi, che interpreta il ruolo di Vittorio Pagani, il giudice protagonista della fiction. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi e Camilla Semino Favro.

Completano il cast di Vostro onore Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

Vostro onore: la trama e le anticipazioni della fiction di Rai 1

Vostro onore ha per protagonista Vittorio Pagani, un giudice di Milano che aspira a diventare presidente del Tribunale milanese. A rendere complicato il realizzarsi del suo desiderio sono alcune vicende personali: è vedovo e il dolore per la morte della moglie continua a tormentarlo, oltre che rendere più complicato il suo rapporto con il figlio, Matteo.

Proprio il figlio è coinvolto in una pericolosa vicenda: con l’auto invece accidentalmente un membro della famiglia criminale Silva, per proteggerlo Vittorio Pagani sarà disposto a tutto, anche a infrangere quella legge che con il suo lavoro ha sempre difeso e cercato di far rispettare.

