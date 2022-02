L’inviato Vittorio Brumotti è stato minacciato e insultato da una donna che stava vendendo cocaina nel quartiere Rancitelli a Pescara.

Vittorio Brumotti è tornato a Pescara dove era stato aggredito già due anni prima e anche questa volta l’accoglienza non è migliore. L’inviato è stato insultato pesantemente mentre documentava lo spaccio di una donna, mentre vendeva e faceva uso di cocaina.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Le pesanti dichiarazioni della donna

Come riporta Fan Page, la donna ha cominciato ad inveire contro Vittorio Brumotti: “Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre. Cesso. Buffone. Hai rotto il ca*o. Sei una mer*a. Devi morire sotto un camion. Tu devi fare un incidente mortale. Devi morire di Covid. Devi prendere un tumore”.

Questa la serie di impronunciabili insulti e minacce che la spacciatrice ha rivolto all’inviato tornato nello stesso quartiere di Pescara, dove era già stato precedentemente. Inoltre, la donna non si è limitata solo alle aggressioni verbali ma ha tentato un approccio più fisico. Gli ha lanciato un secchio d’acqua e ha provato a colpirlo con una padella. Fortunatamente, Brumotti non è ferito ha solo qualche graffio e se l’è cavata bene. L’episodio è comunque molto grave e spiacevole come qualsiasi aggressione a un giornalista che tenta di fare solo il suo lavoro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG