Uomini e Donne torna anche oggi con i suoi protagonisti, alle 14:45 su Canale 5. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la tensione in studio sarà alta sopratutto tra le dame Nadia e Gemma il cui scontro si farà sempre più acceso. Si tornerà anche a parlare di Luca e Matteo sempre più impegnati con le loro corteggiatrici.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne?

Nella puntata di oggi, dovrebbe esserci uno scontro tra due “queen” del parterre femminile. Gemma Galgani e Nadia si sono contese per un po’ di tempo, Massimiliano. Alla fine il cavaliere ha scelto di corteggiare solo Nadia, dando una delusione alla dama torinese. In studio, il clima tra le due sarà molto pesante e si riaccenderà una discussione tra loro proprio a causa del rapporto tra la dama e il cavaliere che a sollevato dei malcontenti da parte della Galgani.

Per il trono classico invece, al centro studio dovrebbe tornare Matteo. Dopo che la corteggiatrice Denise è andata via, il tronista sta cercando di chiarire con la bella Federica. Tra i due il confronto sembra lungo e non si sa dove andrà a parare. Matteo farà scendere nuove ragazze? Potrebbe essere la corteggiatrice napoletana la scelta? Intanto, Luca si vive la sua esperienza felice sopratutto delle esterne con Lilli, una ragazza che lo ha colpito molto sia a livello fisico che mentale. Tra loro c’è una grande attrazione, ma il tronista uscirà anche con altre corteggiatrici.

