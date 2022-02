Martedì 22 febbraio torna Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della terza puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle.

Martedì 8 e martedì 15 febbraio sono andati in onda su Rai 1 le prime due puntate di Lea – Un nuovo giorno, la fiction con protagonista Anna Valle nei panni di un’infermiera che lavora nel reparto pediatrico dell’ospedale di Ferrara. Le prime due puntate hanno fatto registrare ottimi dati di ascolti e c’è tanta attesa quindi per la terza puntata, in onda martedì 22 febbraio come sempre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa (ma gli episodi si possono vedere anche in streaming su RaiPlay). Ecco le anticipazioni dei due episodi della terza puntata.

Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della puntata 3

Il primo dei due episodi di Lea – Un nuovo giorno in onda martedì 22 febbraio ha come titolo La casa dei ricordi. All’ospedale di Ferrara arriva un ragazzo di sedici anni affetto da una bronchite che continua a peggiorare, nel frattempo Marco ha un ripensamento riguardo alla casa da vendere, nonostante ci siano alcuni possibili acquirenti interessati: la casa è quella in cui ha vissuto per tanti anni con Lea prima del divorzio.

Il secondo episodio, il sesto di questa prima stagione di Lea – Un nuovo giorno, ha come titolo Come eravamo. Anna, mentre si trova in un negozio, soccorre una donna incinta che partorisce prematuramente: il bimbo viene chiamato Gabriele, così come Marco e Lea avevano deciso di chiamare il figlio che hanno poi perso.

La protagonista interpretata da Anna Valle e il personaggio impersonato da Giorgio Pasotti sembrano avvicinarsi sempre di più, tanto che Lea decide di lasciare Arturo mentre Marco le propone di adottare il piccolo Koljia, proprio quando al bambino va amputata una gamba. Nel frattempo anche tra Pietro e Michela sembra nascere qualcosa.

