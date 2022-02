Tra poche settimane la nuova edizione dell’Isola dei Famosi partirà su Canale 5 e tra i concorrenti ci sono anche Lory Del Santo e Marco Cucolo, che però non è per nulla pronto.

I vip della nuova edizione de L’isola dei famosi sono quasi pronti per sbarcare in Honduras, tra di loro ci sarà anche la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo. Quest’ultimo, però, sembra non essere prontissimo per quest’avventura.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Lory Del Santo parla del fidanzato e rivela: “Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile.”

A quanto pare, il compagno della Del Santo non era proprio entusiasta di partecipare al reality condott da Ilary Blasi, ma avrebbe preferito volentieri restare a casa. Lory Del Santo, di contro, è prontissima per vivere l’emozione dell’Isola: “Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione“

Ricordiamo che Lory Del Santo tornò alla ribalta proprio grazie a questo reality, quando nel 2005 vinse. Per lei, quindi. non è la prima volta in condizioni difficili e precarie, come quelle vissute all’Isola dei Famosi e forse riuscirà a guidare il giovane compagno in questo percorso particolare.

