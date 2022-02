Il giovane conduttore napoletano Stefano De Martino ha deciso di non condurre Made in Sud, a causa di un’altra proposta.

Stefano De Martino ha deluso una fetta di pubblico che già lo vedeva alla conduzione di Made in Sud, programma comico che lo ha visto conduttore per diverse stagioni su Rai 2.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Lo showman, infatti, ha rifiutato la proposta della Rai di essere alla conduzione del programma per poter tornare da una sua vecchia conoscenza, ovvero Maria De Filippi. Infatti, Stefano De Martino avrebbe detto no per poter essere giudice al serale di Amici 21, una mossa che come riporta TvBlog non sarebbe molto piaciuta alla Rai.

Intanto in primavera Made in Sud tornerà nel palinsesto Rai, ma chi ci sarà al posto di De Martino? Tra i nomi che stanno girando in circolazione ci sono quelli di Sergio Friscia e di Pino Insegno, mentre per la conduttrice femminile si parla di Lorella Boccia e Flora Canto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG