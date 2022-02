Stefano Accorsi è il protagonista principale della fiction di Rai 1 Vostro onore: ecco quali sono le location.

Una delle novità di Rai 1 per quanto riguarda le fiction è Vostro onore, il remake italiano della serie TV israeliana Kvodo (è stato realizzato anche un remake americano dal titolo Your Honor che è stata trasmessa anche nel nostro Paese su Sky Atlantic). La fiction è composta da un totale di 8 episodi suddivisi in 4 puntate in onda in altrettante settimane e vanno in onda su Rai 1 a partire da lunedì 28 febbraio 2022. Vediamo ora quali sono le location della serie TV.

Vostro onore: le location della fiction di Rai 1

Vostro onore è ambientata principalmente a Milano e proprio nel capoluogo di regione della Lombardia sono state girate gran parte delle scene gran parte delle scene. Il primo ciak è stato battuto nel mese di maggio del 2021.

Stefano Accorsi

Oltre che a Milano e nella provincia del capoluogo meneghino, una parte dei vari episodi della fiction di Rai 1 sono stati girati anche a Roma. Le riprese di Vostro onore sono terminate nell’autunno del 2021.

Vostro onore: la trama e il cast della fiction di Rai 1

Il protagonista di Vostro onore è il giudice Vittorio Pagani. E’ vedevo e ha un rapporto complicato con il figlio Matteo, la sua vita verrà stravolta ulteriormente quando proprio il figlio investe un componente della famiglia mafiosa Silva. Vittorio dovrà quindi cercare di proteggere Matteo dalla sete di vendetta dei Silva e per farlo è disposto a tutto.

A interpretare il ruolo del protagonista, il giudice Vittorio Pagani, è Stefano Accorsi. Nel cast della fiction troviamo anche Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

