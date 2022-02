Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione che l’alter ego di Gianluca Gori avrebbe condotto “Ci vuole un Fiore” ma Davide Maggio ha smentito un suo coinvolgimento nello show.

In base alle dichiarazioni di Davide Maggio, Drusilla Foer non condurrà il programma Ci vuole un Fiore come è stato detto negli ultimi giorni. Per la co-conduttrice di Sanremo 2022, ci sarebbero in ballo altri progetti televisivi più importanti considerando il suo successo al Festival.

La smentita per Drusilla Foer

Sul portale di Davide Maggio si legge: “Per Drusilla Foer non ci vuole un fiore. La nobildonna fiorentina, alter ego dell’attore Gianluca Gori, merita altro, televisivamente parlando. Negli ultimi giorni sono circolate notizie sulla presenza dell’artista nel nuovo programma Rai Ci vuole un fiore, in onda ad aprile in prime time e condotto da Francesco Gabbani. Ebbene, come vi abbiamo svelato ieri sera nel corso di una diretta Instagram, non ci risulta un coinvolgimento di Madame Foer nel suddetto show.”

E ancora: “Stando a quanto apprendiamo, l’attrice reduce da una convincente performance al Festival di Sanremo non farà parte del cast fisso del programma in due puntate che si occuperà di tematiche legate all’ambiente. Per lei sarebbero allo studio altri progetti televisivi, come peraltro anticipato e auspicato dal nuovo direttore dell’intrattenimento di prime time Stefano Coletta.“

