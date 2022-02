Giovedì 24 febbraio torna Doc 2: ecco le anticipazioni della sesta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.

Doc 2 si avvicina sempre di più alla conclusione, mancano ancora tre puntate per un totale quindi di sei episodi. La prima di queste tre puntate è quella di giovedì 24 febbraio 2022: come sempre per i fan della fiction con protagonista Luca Argentero l’appuntamento è sempre su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa (gli episodi si possono poi vedere anche sulla piattaforma streaming RaiPlay). I due episodi in onda mercoledì 24 febbraio sono Ragioni e conseguenze e Gold standard: vediamo le anticipazioni.

Doc 2: anticipazioni della puntata 6

Nel primo dei due episodi di Doc 2 in onda giovedì 24 febbraio, Ragioni e conseguenze, vedremo Gabriel alla prese con alcuni fantasmi del passato, un vecchio segreto che da molto tempo tiene nascosto ma che ora non può invece più ignorare.

Agnese invece la vedremo rimanere sconvolto dalla notizia che la madre di Manuel, il ragazzino che ha preso in affido insieme a Davide, deve essere ricoverata in ospedale. A dare un importante supporto ad Agnese è il dottor Andrea Fanti (il personaggio interpretato da Luca Argentero).

Nel secondo episodio, invece, dal titolo Gold standard, l’attenzione si sposta su Damiano, che ha iniziato una relazione con Giulia e ha scoperto la verità riguardo a Lazzarini e la sua positività al Covid che Andrea Fanti e la sua squadra hanno tenuto nascosto. Damiano si troverà ora di fronte a un bivio: mantenere il segreto e coprire i colleghi oppure sottostare alle richieste di Caruso.

Il dottor Fanti torna nel frattempo a indossare il camice ma solo per un giorno, dove però compierà scelte pericolose, nel frattempo il suo rapporto con Cecilia si fa sempre più stretto. E’ invece sempre più complicato il rapporto tra Alba e Riccardo.

