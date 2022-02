Martedì 1 marzo torna Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della quarta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle.

La prima stagione di Lea – Un nuovo giorno sta arrivando alla conclusione, martedì 1 marzo vanno in onda gli ultimi due episodi: l’appuntamento per i fan della fiction è a partire dalle ore 21.25 circa su Rai 1 ma, chi non riuscisse a vedere in diretta la puntata c’è come sempre la possibilità di recuperarla quando si vuole sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Vediamo ora cosa ci dobbiamo aspettare dagli ultimi due episodi della prima stagione di Lea – Un nuovo giorno.

Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della puntata 4

Il primo dei due episodi di Lea – Un nuovo giorno ha come titolo Segreti di famiglia. Nel corso della precedente puntata avevamo visto Marco chiedere a Lea di adottare il piccolo Koljia ma, come vedremo in questo episodio, la loro domanda viene respinta dal giudice.

Anna Valle

Arturo nel frattempo è ancora molto scosso dalla fine della propria relazione con Lea e, per cercare di riprendersi, decide di accettare la proposta di accettare di partire per un tour di alcuni mesi insieme a un cantante molto famoso.

Nel frattempo in ospedale viene ricoverato il piccolo Tommaso perché affetto da anemia plastica: il bambino ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e i genitori devono sottoporsi a dei controlli per verificare se sono compatibili ma, a sorpresa, Lea e Marco trovano la resistenza della madre del bambino. Anna invece rivela ad Arturo un segreto che potrebbe cambiare il corso della sua vita.

Nel secondo episodio di Lea – Un nuovo giorno, intitolato L’uomo giusto, ci sarà un nuovo colpo di scena riguardo al rapporto tra la protagonista interpretata da Anna Valle e Marco: Lea accusa l’ex marito di averla ingannata. Nel frattempo le condizioni di Viola peggiorano sempre di più e la bambina ha un bisogno urgente di un trapianto di rene, Koljia intanto, grazie a delle protesi, riprende a camminare.

Nel finale dell’episodio ci sarà poi un nuovo colpo di scena riguardo al rapporto tra Lea e Marco.

