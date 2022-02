Ecco le prime indiscrezioni su quello che succederà in questa puntata di Uomini e Donne: Diego interrompe la conoscenza con la sua dama, mentre Matteo deve decidere che fare con Denise.

Uomini e Donne torna con il suo consueto appuntamento pomeridiano, condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni, Diego Tavani porrà fine alla frequentazione con Gloria con motivazioni che non hanno convinto il pubblico. Qualcuno pensa che possa essere per Ida. Nel frattempo Matteo andrà a riprendere Denise?

Cosa succederà oggi a Uomini e Donne?

Nella scorsa puntata le protagoniste al centro studio sono state Gemma Galgani e Nadia con la loro discussione. Oggi, i primi a sedere al centro studio saranno Diego e Gloria. Se all’inizio sembrava andare tutto bene, il cavaliere decide ora di troncare la conoscenza lamentandosi di una mancanza di presenza da parte della dama. In studio, questa motivazione è sembrata forzata e poco realistica tanto da pensare che dietro alla decisione del cavaliere ci sia ancora un interesse, per Ida Platano.

Nel corso della puntata dovrebbero entrare come ospiti, Sossio e Ursula una delle coppie del dating più amate di sempre. Intanto, per il trono classico Matteo dovrà subire l’assenza di Federica a causa di problemi di salute. Cosa farà però con Denise? La corteggiatrice è andata via dal programma, il tronista deciderà di rincorrerla o farà scendere altre corteggiatrici?

