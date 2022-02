Mercoledì 23 febbraio su Real Time va in onda la terza puntata di Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni.

Mercoledì 16 febbraio su Real Time sono andati in onda i primi due episodi di Matrimonio a prima vista 8, che erano già stati trasmessi in precedenza sulla piattaforma streaming Discovery Plus. Nelle prime puntate avevamo potuto conoscere i sei protagonisti di questa edizione, avevamo potuti seguirli nei preparativi delle nozze e avevamo visto le loro prime impressioni sui partner e i primi momenti da marito e moglie. Mercoledì 23 febbraio, a partire dalle ore 21.25 circa, va in onda la terza puntata di Matrimonio a prima vista 8: ecco che cosa vedremo nell’episodio.

Matrimonio a prima vista 8: le anticipazioni della puntata 3

La puntata in onda mercoledì 23 febbraio di Matrimonio a prima vista 8 è “La luna di miele“, come anche il titolo suggerisce al centro della puntata ci sono i tre viaggi di nozze che le tre coppie hanno fatto dopo il matrimonio.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara dopo il sì sono partita per la Calabria, per la precisione verso Tropea. Durante il pranzo di nozze c’erano stati alcune tensioni tra i due, soprattutto per via delle differenze caratteriali tra i due, la luna di miele servirà per farli riavvicinare: i due infatti inizieranno a conoscersi e soprattutto a comprendersi.

Il viaggio di nozze tra Mattia Viteritti e Cristina Canei Danesi è invece nella Costiera Amalfitana: la luna di miele inizia con una buona dose di freddezza da parte della ragazza che considera il marito troppo vecchio per lei.

Il terzo viaggio di nozze è quello fatto da Giorgia Rosati e Antonino Quarta: la loro luna di miele sarà in una location completamente differente rispetto a quella per cui sono partiti gli altri due: loro partiranno infatti per la montagna in direzione Dolomiti. Il loro viaggio di nozze non inizia con il piede giusto, anzi, ma pian piano, tra qualche scherzo e qualche battuta, i due sembrano riuscire a un po’ ad avvicinarsi.

