Questa sera torna una nuova puntata de Le Iene, condotto da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Cosa avranno preparato per il pubblico? Ecco le anticipazioni.

In prima serata su Italia 1 questa sera andrà in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità molto seguito dal pubblico italiano. Alla conduzione, ci sono Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, accompagnati dai due giovani talenti comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tanti servizi fatti dalle Iene della redazione, molto su temi di attualità importanti altri più divertenti e d’intrattenimento. Ecco tutte le anticipazioni di questa sera.

Le anticipazioni del 23 febbraio

Nella puntata di mercoledì 23 febbraio, continua l’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay, raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli, la 40enne che ha scoperto da poco che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto. Tutto è cominciato quando Enrica ha deciso di cercare prove e documenti sulla sua nascita. Alcuni indizi sembrano portare a un sacerdote missionario, padre Attilio Cordioli, attivo da oltre 40 anni proprio in Paraguay: quando chiede informazioni, dal Sudamerica le nominano il missionario e il suo volto è spesso ritratto nelle foto dei suoi genitori adottivi, ai tempi in cui lei era neonata.

Ma il religioso, raggiunto da Enrica e accompagnata dalle telecamere della trasmissione nel precedente servizio, ha respinto ogni accusa sostenendo si trattasse “soltanto di bugie, di accuse false opera del demonio”. Nel video in onda stasera le immagini del ricongiungimento di Enrica con i suoi fratelli, e le importanti dichiarazioni di una bambinaia, oggi 83enne, del posto.

Nina Palmieri torna a Ghedi, cittadina della provincia di Brescia dove una baby gang sembra continuare a operare in maniera intimidatoria nei confronti di alcuni locali.

Protagonista dell’intervista singola è gIANMARIA, all’anagrafe Gianmaria Volpato: il cantante diciannovenne che ha partecipato alla stagione 2021 di X Factor risponde al fuoco incrociato di domande, tra vita privata, curiosità e debutto discografico.

