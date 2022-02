I nomi di altri due concorrenti dell’Isola dei Famosi spuntano fuori: sono Guendalina Tavassi insieme a suo fratello.

Un’altra ex concorrente torna all’Isola dei Famosi, che a marzo arriverà su Canale 5, nuovamente condotto da Ilary Blasi. Di chi stiamo parlando?

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Si tratta di Guendalina Tavassi che, dopo aver già partecipato nel 2012, torna in Honduras per partecipare al reality, ma stavolta non lo farà da sola: insieme a lei partirà il fratello Edoardo, al quale è molto legata.

Sui social così Guendalina ha risposto a un fan che le ha chiesto conferma: “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante“

Nonostante la difficile situazione che sta vivendo, Guendalina è pronta ad affrontare questa nuova avventura per poter mantenere i suoi figli: “Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli“

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG