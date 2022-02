La clamorosa notizia sull’invasione Russa dell’Ucraina, ha sconvolto i media che nelle prossime ora modificheranno i palinsesti per la guerra.

Storie Italiane e Unomattina sono le prime programmazioni a saltare a causa della guerra Russia-Ucraina. I due programmi in onda, di solito, su Rai 1 saranno rimpiazzati da uno speciale TG sull’invasione di Putin al Paese. Anche Rete Quattro si concentrerà sul conflitto con diversi programmi e speciali dedicati.

Storie Italiane e Unomattina non andranno in onda, al loro posto lo speciale sulla guerra

Come riporta lanostratv: “Alla guida dell’edizione speciale del telegiornale sullo scoppio della guerra Russia-Ucraina c’è Monica Maggioni, direttrice del TG1 che, da palinsesto, dovrebbe rimanere in video fino alle 12.00, quindi per cinque ore consecutive, dato che dalle 12.00 in poi, almeno per ora, è prevista regolarmente la messa in onda di E’ sempre mezzogiorno, ma non si esclude che all’ultimo momento possa saltare anche il programma di Antonella Clerici.”

Al momento le uniche variazioni del palinsesto Rai riguardano Storie Italiane e Unomattina e non dovrebbero essercene altre. Oggi è un altro giorno e La vita in diretta andranno regolarmente in onda come l’Eredità. Le variazioni potrebbero riguardare però anche altre emittenti come Mediaset di cui attualmente non si sa ancora nulla.

Rete Quattro cambia la programmazione per seguire le vicende della guerra

Anche Rete Quattro subisce delle modifiche sulla programmazione. Come viene riportato nel comunicato stampa: “Dalle ore 11.00 alle ore 12.00, edizione straordinaria del “Tg4”, per seguire in diretta tutti gli sviluppi dell’offensiva. A seguire, la consueta edizione del “Tg4”. Dalle ore 15.30 alle ore 18.55 spazio a “Speciale Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro che analizzerà l’evolversi della situazione con gli ospiti e con collegamenti dal fronte del conflitto. A seguire, l’edizione serale del “Tg4”. In access prime-time, l’informazione continua con “Stasera Italia” condotto da Barbara Palombelli. In prima serata, tutti gli ultimi aggiornamenti con “Dritto e Rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio.”

