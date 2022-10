Oggi Roberto Benigni spegne 70 candeline e Sophia Loren ha voluto fargli gli auguri con un messaggio di stima e affetto.

Il momento in cui Sophia Loren ha consegnato l’Oscar a Roberto Benigni è impresso nella memoria di tutti: lui che saltava per la gioia scavalcando le teste dei divi di Hollywood ,mentre lei sventolava il foglietto che riportava il suo nome al grido: “Robertoooo!”. Un momento indimenticabile che l’attrice rievoca nel giorno del 70esimo compleanno dell’attore e regista.

Sophia Loren, gli auguri a Benigni e il ricordo dell’Oscar

“Non dimenticherò mai la sua mitica reazione quando esclamai il suo nome – ha ricordato la Loren in una intervista per il Corriere della sera – . Cominciò a saltare su e giù dai sedili dell’Auditorium con l’innocenza, la spontaneità e il dinamismo che sono i tratti distintivi dei suoi film”.

“Scavalcò in piedi le file che lo separavano da me, e mi corse incontro. Si sbracciava, ci abbracciammo per non so quanto tempo – ha ricordato ancora lei, riportando alla memoria il momento della consegna dell’Oscar nel 1999 – . Spielberg lo aiutò perché stava precipitando sulle teste delle star tutte agghindate e ingioiellate”.

Legata a Roberto Benigni da profonda stima e affetto, Sophia Loren ha voluto fargli recapitare gli auguri per il suo 70esimo compleanno: “Buon compleanno, Roberto, a nome di tutte le vite, come la mia, che arricchisci attraverso la tua arte. Posso concludere mandandogli una dedica, come se fosse una lettera? Con amore, Sophia”.

«Robertooo…», l’annuncio di Sophia Loren e il trionfo: 22 anni fa l’Oscar a Benigni Era il 21 marzo 1999 quando Sofia Loren gridava «Roberto, Robertooo» alla cerimonia degli Oscar, annunciando il vincitore della statuetta per il Miglior film straniero, il capolavoro di Roberto Benigni «La vita è bella». In quella edizione degli Oscar Benigni, che nel film era sia attore che regista, si aggiudicò anche la statuetta per Miglior attore protagonista e Miglior colonna sonora, firmata da Nicola Piovani. Quella notte passò alla storia non solo per il risultato ma anche per lo spettacolo della gioia debordante dell’attore e regista che stravolse la cerimonia con un discorso memorabile. (📸 LaPresse / Corriere Tv) Posted by Corriere della Sera on Sunday, March 21, 2021

