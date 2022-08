Periodo turbolento per Claudio Amendola e Francesca Neri: i due attori avrebbero già firmato le carte della separazione dopo 25 anni insieme.

Terremoto in casa di Claudio Amendola e Francesca Neri: secondo i beninformati, i due attori sono in fase di separazione. Dopo più di 25 anni l’uno accanto all’altra e un pargolo insieme, la passione che li univa si è consumata. Sembra che il figlio dell’indimenticabile Ferruccio abbia già traslocato dalla casa coniugale, dando inizio alla sua nuova esistenza da single.

Claudio Amendola e Francesca Neri sono in crisi

Stando a quanto sostiene il settimanale Diva e Donna, Claudio Amendola e Francesca Neri hanno firmato le carte per la separazione. I due attori avrebbero deciso di mettere fine al loro matrimonio dopo 25 anni insieme e l’addio sembra essere cosa nota in tutti i salotti della Roma bene. Secondo la rivista, l’interprete della fortunata serie tv Nero a metà ha già lasciato la casa coniugale per trasferirsi in un altro appartamento. Non solo, Claudio è stato avvistato a cena in un ristorante romano in compagnia del figlio Rocco, che ha 22 anni. Con loro, ovviamente, non c’era Francesca.

Molto probabilmente, nella stessa uscita serale documentata da Diva e Donna, Amendola ha avuto modo di scambiare qualche battuta con alcune fan, concedendo loro selfie e autografi. Le seguaci hanno condiviso il video del momento su TikTok e si sente l’attore esclamare: “Sono io che voglio farla con voi“. Il riferimento, ovviamente, è alle foto chieste dalle giovani follower.

Claudio Amendola e Francesca Neri: le ultime dichiarazioni della coppia

L’ultima volta che Amendola e la Neri hanno parlato del loro rapporto è stato nel salotto di Verissimo, la scorsa stagione. Claudio e Francesca sono stati ospiti in due puntate diverse, ma sembravano entrambi ancora innamorati l’uno dell’altra. L’attrice, parlando della sua malattia, ha ringraziato il marito per il modo in cui le è stato vicino. Ha dichiarato: “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza. Ho pensato fosse giusto allontanarmi, ma per il loro bene. Non ero nella condizione fisica di andarmene, ci ho provato. A tratti aspettavo che andasse via lui, però non ha mollato. Lui mi ritrova sempre, come io faccio con lui“.

Amendola, invece, ha raccontato: “Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso“. Al momento, i coniugi non hanno confermato o smentito la separazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG