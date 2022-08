Grave lutto: morta Stefania Benenato, sorella di Franco Franchi che custodiva la memoria dell’uomo, scomparso nel 1992.

Una triste notizia ha colpito il mondo dello spettacolo e della tv. In queste ore è morta Stefania Benenato, sorella di Franco Franchi. Negli anni, la donna si era occupata di tenere sempre acceso il ricordo dell’attore. La signora aveva 89 anni.

Stefania Benenato, morta la sorella di Franco Franchi

All’età di 89 anni Stefania Benenato, sorella minore dell’attore comico Franco Franchi, è morta. La donna era un volto noto a Palermo e anche in tv dove per anni, dal 1992, si era occupata di custodire e tenere vivo il ricordo di suo fratello Franco Franchi che con Ciccio Ingrassia ha formato un duo comico di grande successo.

La donna veniva spesso invitata in televisione, sia da emittenti locali che in Rai dove, in molti, la ricordano per aver preso parte a ‘I soliti ignoti’ e a ‘La prova del cuoco’.

Da quanto si apprende, la signora era da tempo malata di Alzheimer. Sui social, Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, ha voluto ricordarla così: “Era la mia zia preferita anche perché aveva la stessa simpatia innata di mio padre. Purtroppo non ci vedevamo da qualche anno perché la malattia non le permetteva più di riconoscere nemmeno i suoi affetti più cari. La ricorderò sempre con il sorriso perché era gioiosa con tutti. Amava raccontare le barzellette e stare in sua compagnia era sempre uno spasso. Mi dispiace non averla potuta salutare”.

Stefania Benenato sarà sepolta nella tomba di famiglia ai Rotoli. I funerali si terranno nella cappella del cimitero.

Di seguito un post Instagram dei fan:

