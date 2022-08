Le continue vicende di cronaca che stanno colpendo i locali frequentati dai giovani richiedono, secondo Linus, un duro intervento mirato.

Risse, violenze e persino morti. La vita notturna nei locali, putroppo, di recente è stata caratterizzata a terribili episodi. Ad affrontare l’argomento e dire la sua è stato Linus, conduttore e direttore artistico di Radio Deejay, che ad Oggi ha voluto far sapere cosa bisognerebbe fare per cercare di impedire tutto questo.

Linus e la violenza tra giovani nei locali

LINUS

“Ci sono ragazzi che quando non sanno cosa fare decidono di picchiarsi un po’: siamo a livelli stellari di idiozia”. Questa la premessa di Linus riguardo la violenza tra i giovanissimi fuori dai locali della movida.

Nel corso dell’intervista, il volto di Radio Deejay ha spiegato: “I ventenni mi sembrano impazziti, in balia dei social e di TikTok”. “Se si continua così, serviranno i militari davanti ai luoghi di ritrovo. Comincio a pensare che ci sia bisogno di qualche divisa in più”.

Tale aumento della violenza tra i ragazzi più giovani, secondo il conduttore è dovuta anche agli effetti della pandemia di Covid: “L’esplosione di violenza coinvolge i giovani della pandemia, ragazzi diventati grandi senza relazionarsi con gli altri, chiusi in casa a lanciarsi messaggini via Whatsapp. Loro adesso esplodono così, per niente, in maniera aggressiva”.

Ad amplificare tale siutazione anche i social: “In mano a chi è confuso e irresponsabile diventano complici, le violenze sono medaglie per i clic. La realtà virtuale ci priva di umanità, non si vede il dolore, rimane solo l’efficacia dell’atto. Ci soni ragazzi che fanno una bravata e la pubblicano su TikTok per sentirsi fenomeni. Altri esibiscono la loro arroganza come distintivo per i social. Il calcio dato a chi è a terra, per esempio, che diventa subito un video. Non si calcolano i danni di certe azioni. Anzi, sopraffazioni, MI spaventa la gratuità di tanta violenza”.

Infine, ecco la soluzione: “Creare barriere all’ingresso delle discoteche, facendo capire ai ragazzi che quando si sbaglia si sbaglia e mettendo più vigili nei locali e nelle strade. Militari? Temo che ce ne sia bisogno”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Linus durante un momento di relax:

