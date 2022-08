Marina Di Guardo ha sorpreso i fan con uno scatto in bikini. Non solo corpo perfetto, ma anche grande stile: marca e prezzo del costume.

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, sembra seguire le orme della pargola. Anche se la sua professione da scrittrice le dona grandi soddisfazioni, non rinuncia a condividere su Instagram veri e propri scatti da influencer. In una delle sue ultime condivisioni, è apparsa ai fan in bikini, mostrando non solo un corpo da urlo, ma anche un certo gusto nella scelta del costume da bagno. Ciliegina sulla torta? Il capo beach wear è low cost.

Marina Di Guardo in bikini: la mamma della Ferragni incanta i fan

In vacanza in Sardegna con il compagno Antonio, Marina Di Guardo ha regalato ai fan uno scatto in bikini che ha lasciato tutti senza parole. Classe 1961, la mamma di Chiara Ferragni ha ancora un corpo invidiabile. A primo impatto, ma anche al secondo e al terzo, non si direbbe neanche che abbia affrontato tre gravidanze. Oltre al fisico, la scrittrice sfoggia una grande eleganza, dettaglio che la rende ancora più apprezzata dai fan.

Nello scatto in bikini, Marina ha dimostrato che segue anche le tendenze del momento. Sfoggia, infatti, un costume a due pezzi a dir poco delizioso. Il reggiseno è in stile patchwork, ultra colorato, mentre gli slip sono bianchi, con i laccetti che richiamano il tessuto della fascia. Come se non bastasse, il costume da bagno è low cost: è firmato Calzedonia. Si tratta della collezione Delhi. Sul sito del brand, il reggiseno in saldo viene venduto a 27,90 euro, mentre lo slip solo 13,90 euro.

Ecco la foto di Marina Di Guardo in bikini:

Marina Di Guardo sulle orme della figlia Chiara

Anche se Marina Di Guardo è una scrittrice affermata, sbirciando il suo profilo sembra di essere nella bacheca della figlia Chiara. A differenza della pargola, però, riceve solo ed esclusivamente apprezzamenti. Tutti i seguaci le riservano solo belle parole e degli haters tanto affezionati alla Ferragni non c’è traccia.

