Momento dedicato ai fan ma anche alla coppia per Chiara Ferragni e Fedez che hanno raccontato come è nata la loro storia.

Sempre attivi sui social, Chiara Ferragni e Fedez hanno raccontato su Tik Tok alcuni dei primissimi momenti vissuti insieme. In modo particolare i primi approcci e le prime chat con le quali si sono sentiti e hanno organizzato il loro primo appuntamento ufficiale. Diversi i retroscena legati a quel momento, alcuni del tutto inediti.

Chiara Ferragni e Fedez, genesi di un amore: il racconto

Parlando con i fan su Tik Tok, Chiara Ferragni ha voluto spiegare, inizialmente da sola, i primi momenti nei quali ha avuto dei contatti con Fedez. Prima di vederlo dal vivo, ad “unire” i due era stata la canzone del rapper ‘Vorrei mai non posto’.

“C’era Snapchat e c’era la canzone in radio, quindi io faccio uno snap mentre sono in macchina con le mie sorelle e c’era la canzone in radio. Lui risponde subito ringraziando e dicendo pubblicamente che dovevamo limonare”, ha detto l’imprenditrice digitale. Da quel momento i due iniziano a sentirsi: “Mi piaceva molto, mi sembrava una persona molto onesta e mi piaceva che si sbilanciasse, anche se non credevo assolutamente potesse essere il ragazzo per me. Lo avrei visto volentieri ma le agende non combaciavano e inoltre avevo il terrore che ci fotografassero, non volevo che la cosa accadesse se non si fosse trattato di qualcosa di serio”.

La parola, poi, passa a Fedez che intervenendo nel video della moglie racconta anche il primo appuntamento: “Molto bello, c’era sintonia. Io vado a New York e nel frattempo ci sentiamo perché escono delle paparazzate di cui non ci eravamo neppure accorti”. Il feeling tra i due era tale che si poteva passare ad uno step più intimo, ma in quel caso ci fu un problema: “Non abbiamo potuto farlo perché io sono andato in missione Unicef tornando con una malattia, la mani piedi bocca, che mi ha provocato pustole infettive a mani e piedi. Quindi per una settimana abbiamo solo parlato, senza poterci nemmeno sfiorare”.

Però, evidentemente, la pazienza ha portato i suoi frutti visto come sono andate le cose…

