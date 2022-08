Un post enigmatico dall’ospedale, poi la spiegazione: Attilio Fontana ha fatto spaventare i suoi fan ma ancora non si sa come stia…

Attore e cantante molto apprezzato e amato dal pubblico. Sono state ore di turbolenza per Attilio Fontana che su Instagram aveva pubblicato uno scatto da un lettino di ospedale facendo paura a tutti, anche vista l’espressione sul volto con tanto di lacrime (o quasi). Dopo essere diventato virale, però, anche un secondo post per cercare di fare chiarezza.

Acquista abbigliamento, sneakers e accessori Saldi fashion fino a -60%

Come sta Attilio Fontana: le parole

Attilio Fontana

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà.. ma ho un motore che deve cantare e qui più di sale più forte di va. Casella imprevisti, ci rivediamo al Via”, le parole di Attilio Fontana sui social che avevano fatto paura a tutti con tanto di una serie di hashtag che stavano confermando la necessità di trovare la forza per superare questa difficoltà.

Dopo la diffusione di tale post su Instagram, però, i media e i suoi fan si erano decisamente preoccupati chiedendosi cosa stessa succedendo all’attore e cantante che in tanti ricordano anche per la partecipazione a Tale e quale show, programma Rai condotto da Carlo Conti.

A provare a dare una spiegazione, e più che altro per calmare gli animi e impedire eventuale fake news, ci ha pensato il diretto interessato in un altro post alcune ore dopo: “Tutto bene, grazie a tutti per il pensiero. Mi dispiace se vi ho fatto preoccupare. Grato alla vita e a tutti gli abbracci che mi avete mandato. Mi dispiace anche di aver dato involontariamente adito a titoli molto edulcorati o drammatici. Come molti artisti uso i social anche come diario di bordo e mi è venuto di condividere un momento meno glorioso, professionale o vacanziero facendo una riflessione in un momento delicato che forse è stata travisata generando qualche equivoco ma anche un affetto inaspettato. Grazie ancora a tutti, davvero. ‘Tagliando’ fatto. Back to the future”.

Insomma, al momento tutto bene ma in realtà Fontana non ha spiegato quali siano per davvero le sue condizioni. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti…

Di seguito il post Instagram che aveva fatto preoccupare:

Riproduzione riservata © 2022 - DG