Coincidenza? Chissà. Una storia social di Belen Rodriguez a tanti è parsa una provocazione alla nuova fidanzata di Antonino Spinalbese…

Difficile credere si sia trattato solo di una caso e di una banale coincidenza. Quanto accaduto sui social, precisamente su Instagram, sa tanto di “provocazione”. Parliamo di Belen Rodriguez e Giulia Tordini, rispettivamente ex ed attuale compagna di Antonino Spinalbese. La showgirl argentina potrebbe aver fatto una storia social “in risposta” alla donna…

Belen Rodriguez, provocazione verso l’ex Spinalbese

Belen Rodriguez

La modella argentina, tra le sue stories Instagram, ha pubblicato uno scatto di una succosa bruschetta con salsa e pomodori. Niente di particolarmente “provocante”, se non fosse che la pietanza, lo sfondo dell’acqua della piscina e la foto in sé, siano praticamente gli stessi che, quasi in contemporanea, erano visibili nelle stories social di Giulia Tordini, attuale compagna di Antonino Spinalbese, ex appunto di Belen Rodriguez.

Secondo parecchi fan, la decisione di Belen, che per la verità pubblica molto spesso scatti di questo tipo, non è stata affatto casuale, bensì fatta con il fine di provocare l’ex fidanzato con il quale non è rimasta in rapporti idilliaci.

Nessuna coincidenza come i “puri di cuore” potrebbero aver pensato, ma una risposta quasi a voler stuzzicare la nuova coppia che da qualche tempo si è formata. Il rapporto tra la Rodriguez e Spinalbese pare essere ai minimi storici con contatti solo per via della figlia Luna Marì.

Ora l’argentina è tornata ad essere felice con Stefano De Martino e, dunque, probabilmente non sapremo mai se si sia trattata di una provocazione o meno…

Come vi abbiamo detto, la showgirl argentina non è certo nuova a pubblicare scatti simili. Anche pochi giorni fa aveva fatto lo stesso con un piatto che lei stessa ha denominato ‘Friselle a mare’, di seguito il post Instagram:

