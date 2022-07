Paolo Carullo è l’uomo del mistero che ha conquistato il cuore di Miriam Leone: scopriamo cosa c’è da sapere su di lui!

Nonostante stiamo insieme dal 2019, Miriam Leone e Paolo Carullo hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro relazione e infatti sul musicista che ha conquistato il cuore dell’attrice si hanno ben poche informazioni, proprio perché ci tiene molto alla sua privacy. Scopriamo cosa c’è da sapere su Paolo Carullo, dal matrimonio con l’ex Miss Italia a qual è il suo lavoro.

Chi è Paolo Carullo, biografia

Originario di Caltagirone, Paolo Carullo (non si conosce la sua data di nascita) si è trasferito a Milano per intraprendere gli studi universitari, e ha una laurea in Economia e Finanza. Da sempre la sua grande passione è la musica e infatti sarebbe conosciuto soprattutto come musicista e performer, anche se lavora anche come manager finanziario ed ed è membro della dj band Apple Jack (fondata a Milano nei primi anni 2000).

Paolo Carullo: la vita privata

Dal 2019 Paolo Carullo è legato all’attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone. Nel 2020 si è sparsa la voce che i due fossero intenzionati a convolare a nozze, ma la notizia venne smentita dalla stessa attrice, che per la prima volta a Grazia confermò però il suo legame con il musicista. “L’ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata (…) in particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, aveva dichiarato. In seguito lei e Paolo Carullo sono stati più volte avvistati insieme, e il grande passo è arrivato qualche tempo dopo.

Il matrimonio si è celebrato nel settembre 2021 nella splendida location del Santuario di Santa Maria la Nova a Scigli, in Sicilia.

Ha un profilo Instagram che però risulta privato.

Chi è la moglie di Paolo Carullo, Miriam Leone?

Classe 1985 (è nata il 14 aprile sotto il segno dell’Ariete) Miriam Leone è un’attrice, conduttrice e modella, vincitrice di Miss Italia nel 2008. Nata e cresciuta a Catania ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo dopo il suo trionfo al famoso concorso di bellezza: dopo aver recitato in fiction come Distretto di Polizia, Un passo dal cielo e La dama velata, è approdata al cinema con Genitori e figli – agitare bene prima dell’uso. Tra le serie più famose in cui ha recitato vi sono 1992, Non Uccidere, I Medici e Leoni di Sicilia. Tra i film invece vi sono Diabolik, L’amore a domicilio e Metti la nonna in freezer. Prima di uscire allo scoperto con Paolo Carullo l’attrice è stata legata a Davide Dileo dei Subsonica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG