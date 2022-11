A seguito del servizio de Le Iene e il successivo suicidio dell’uomo che era stato “intervistato”, ecco le parole di Pier Silvio Berlusconi.

Sono stati giorni molto intensi in casa Le Iene dopo la vicenda riguardante Roberto Zaccaria, il pensionato 64enne morto suicida pochi giorni dopo essere stato raggiunto dal programma di Italia 1. La trasmissione stava indagando sul suicidio di Daniele, il ragazzo di 24 anni vittima di catfishing che nel 2021 si era tolto la vita dopo aver scoperto che era stato raggirato, appunto, da Zaccaria. Una vicenda delicata e che in settimana aveva visto anche Selvaggia Lucarelli schierarsi duramente contro il format. Adesso, arrivano anche le parole di Pier Silvio Berlusconi in occasione di un incontro con la stampa.

Pier Silvio Berlusconi e le parole su Le Iene

Pier Silvio Berlusconi

Fanpage.it ha riportato il commento proprio di Pier Silvio Berlusconi sull’accaduto e, in generale, sul modo di fare un certo tipo di indagine.

“Facciamo tv che fa anche cronaca e nel fare questo capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto, che è legato alle sensibilità personali e non è un dato oggettivo”, ha detto l’amministratore delegato. “Dico che non deve succedere più e che dobbiamo alzare il livello di sensibilità perché ciò che oggi può capitare non capiti più”.

Il discorso non si limita al caso Le Iene ma a tutto il sistema: “Non voglio entrare nello specifico ma sarebbe come dire che un certo tipo di tv non esiste più. Sto parlando de Le Iene, Striscia come di tanti altri programmi della Tv generalista. È come viene fatto e non è facile, Davide Parenti è bravo e a Le Iene sono professionisti, io parlo di sensibilità personale quella cosa lì non mi è piaciuta per niente”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Selvaggia Lucarelli che aveva parlato in modo molto duro dell’accaduto schierandosi apertamente contro il modo di fare giornalismo da parte de Le Iene:

