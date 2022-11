Una hit di Alessandra Amoroso, modificata, è diventata virale su Tik Tok dando origine a meme e prese in giro ai danni della cantante.

Camera 209 di Alessandra Amoroso sta diventando virale. Non solo per il pezzo in sé, sempre molto bello e dove vengono messe in evidenza le capacità della cantante, ma perché sui social, circolano delle versioni modificate che hanno causato all’artista delle “problematiche”. Infatti, spopolano su Tik Tok, ma anche su Twitter, meme e prese in giro che hanno fatto gridare al bullismo, o meglio, al cyberbullismo.

Alessandra Amoroso: cosa sta succedendo sui social

Alessandra Amoroso

Come detto, Alessandra Amoroso è finita nel mirino dei social e di alcuni utenti un po’ esagerati per la sua ‘Camera 209’. La hit è, infatti, diventata un trend ma nel modo sbagliato. Molti individui su Tik Tok e Twitter, infatti, stanno affermando di aver sentito così tante volte la versione del brano modificata, tanto da non ricordarne più l’originale.

Il motivo sono appunto i tantissimi meme e jingle che si sono creati. Un trend che ha visto la fanpage della Amoros ribellarsi e chiamare al bullismo ai danni della cantante. In tanti, però, non si sono trovati d’accordo e ‘La Big Family’, questo il nome dei fan della donna, ha dovuto chiarire: “Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di mortee violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, ‘l’amorosofobia’. Questo sì che è cyberbullismo”.

Di seguito il post Twitter de La Big Family, fanclub della cantante:

Ci teniamo a precisare che non ci stiamo mobilitando per i meme e le parodie, ma per cose ben più serie come: le minacce di morte e violenza, le caricature a scopo denigratorio, l’augurio di malattie, “l’amorosofobia”. Questo sì che è cyberbullismo. #AlessandraAmoroso — La Big Family (@labigfamily) November 9, 2022

Mentre qui sotto un post Twitter con un esempio delle prese in giro all’artista:

“signor giudice gli imputati commettono atti di cyberbullismo storpiando,alterando e provocando una grave deformazione al brano “Camera 209” di Amoroso Alessandra modificando la parola “truccata” nel seguente modo:” pic.twitter.com/FMDKJ85scH — Fra🌶 (@scaramantica_) November 9, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG