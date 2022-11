Selvaggia Lucarelli si scaglia duramente contro Le Iene dopo il suicidio di Roberto, che si è tolto la vita dopo l’assalto da parte di Matteo Viviani.

Da tempo Le Iene si occupano di catfishing, un inganno via web, spesso una truffa amorosa, in cui qualcuno si finge altro da sé per intrattenere rapporti sentimentali con altri. Matteo Viviani si è interessato al caso di Roberto, 64enne, che si è finto Irene, adescando Daniele, 24enne. Quest’ultimo, scoperto l’inganno, si è suicidato, mentre il truffatore è stato processato e condannato a una multa per sostituzione di persona, ma non è stato ritenuto colpevole per il suicidio del giovane.

Selvaggia Lucarelli, duro attacco contro Matteo Viviani de Le Iene

Raggiunto da Matteo Viviani de Le Iene, Roberto è stato seguito dall’inviato di Italia 1 mentre accompagnava a casa la madre sulla sedie a rotelle.

L’incontro è stato turbolento, la signora ha rischiato di andare a sbattere contro un palo quando l’uomo ha cercato di accelerare il passo per sfuggire all’assalto di Viviani. Un passante si è fermato in soccorso della donna, mentre l’inviato de Le Iene continuava a leggere a Roberto alcune delle frasi scritte in chat con Daniele.

L’abitazione, il volto e il nome di Roberto, residente in un paesino di 13mila abitanti, Forlimpopoli, è stato presto riconosciuto dai compaesani, che si sono scagliati contro di lui diffondendo per le strade della città scritte denigratorie. Alla fine, il 64enne si è suicidato.

E, proprio sulla questione, Selvaggia Lucarelli è intervenuta a gamba tesa ritenendo il metodo Iene uno dei più deprecabili di sempre.

Sottolineando come non si tratti di giornalismo, la Lucarelli ha commentato su Twitter: “Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida “aiuto” su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il suicidio. Il metodo Iene, ancora una volta, senza pietà”.

Tanti si sono mostrati concordi con la giornalista, mentre molti altri si sono spesi in difesa de Le Iene.

Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida “aiuto” su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il suicidio. Il metodo Iene, ancora una volta, senza pietà. https://t.co/x0A7jjXF9r — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 8, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG