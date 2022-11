Problemi di salute per Romina Power, costretta a non presenziare ad un evento a causa di gravi complicazioni che le impediscono di camminare.

Nelle ultime settimane, il nome di Romina Power è stato al centro del gossip per la diffida a Domenica In durante l’intervista di Loredana Lecciso e la conseguente decisione di quest’ultima di agire per vie legali. La ex moglie di Al Bano è apparsa tutt’altro che preoccupata per le intenzioni belliche della compagna del cantante, è ha continuato a mostrarsi sui social sorridente e serena. Nelle ultime ore, però, Romina è stata costretta a cancellare la sua partecipazione ad un evento a causa di problemi di salute.

Romina Power: “Non riesco a camminare”

“Volevo mandare questo messaggio di saluto a tutti quanti per farvi sapere che, sfortunatamente, il mio corpo in questo periodo mi sta dando filo da torcere e non mi permette di essere agile come vorrei”: così la Power ha esordito in un video social in cui si è mostrata seduta con un paio di stampelle poggiate sul muro alle sue spalle.

“Non riesco proprio a camminare, altrimenti sarei con voi questa sera”, ha continuato Romina che aveva in programma un incontro con Swami Sachidanand, guru indiano, presso il teatro del Museo Castromediano di Lecce.

“Fisicamente non ci sono, ma con il corpo spirituale sono senz’altro con voi”, ha concluso lei, che ha promesso di organizzare un altro evento prossimamente, non appena le sue condizioni miglioreranno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG