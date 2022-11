Non si placano le polemiche contro Elenoire Ferruzzi, protagonista di alcune dichiarazioni social che hanno scatenato un’aspra polemica.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi si è attirata l’antipatia del pubblico per alcuni atteggiamenti che le sono costati una nomination flash e la conseguente eliminazione dal reality show. Gli spunti contro Nikita Pelizon, le esternazioni sul fatto che la modella portasse iella e, ancora, gli amori urlati prima verso Luca Salatino e poi Daniele Dal Moro, hanno infastidito il pubblico che, sui social, non ha perso occasione di attaccarla. E, proprio in un botta e risposta in rete, la Ferruzzi si è lasciata andare ad altre dichiarazioni molto discutibili.

Elenoire Ferruzzi deride chi lavora e solleva la polemica

Molto criticata da alcuni hater, la Ferruzzi non ha esitato a replicare ad alcuni di loro lasciandosi andare, però, a frasi che non hanno fatto altro che aggiungere legna al fuoco.

“Risparmia le forze che domani mattina alle sette hai la sveglia per alzarti e andare a lavorare tesoro”, ha commentato la ex del Gf Vip scatenando, così, le critiche.

Ma Eleonoire non ha mostrato alcuna intenzione di placare gli animi, anzi. Nel rispondere ad altri che sostenevano quanto le sue frasi fossero denigratorie nei confronti dei lavoratori comuni e fossero l’espressione di un animo poco nobile, l’incona trans ha aggiunto: “Tesoro, conta il conto in banca non l’interiorità, credimi, con quella non ci paghi le bollette. Cosa conta l’interiorità con persone come voi? Nulla”.

