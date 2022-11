Oriana Marzoli stanca di Antonino Spinalbese tanto da avergli girato le spalle vedendolo piangere sotto le coperte.

La frequentazione tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sembra essere già arrivata al capolinea. Dopo la notte di passione vissuta sotto le coperte della casa del Gf Vip, lui ha preso le distanze e lei non ha preso affatto bene tale atteggiamento. Nonostante l’ex di Belén abbia cercato di chiarire il suo punto di vista, la venezuelana ha dimostrato di non credergli e, in un momento di confidenza con Antonella Fiordelisi, le ha raccontato di aver visto Antonino in lacrime.

Antonino piange, Oriana sbotta: “Mi ha rotto”

“Ieri sera piangeva – ha confidato Oriana ad Antonella – . Che mi diceva? Che avremmo parlato domani, che oggi mi avrebbe raccontato. Ha raccontato qualcosa a te? Perché a me non ha raccontato niente”.

La Fiordelisi, che non era a conoscenza del pianto di Antonino, è rimasta interdetta. Ma la Marzoli sembra non essersi affatto lasciata abbindolare dalle lacrime del coinquilino.

“Quando eravamo a letto mi ha detto che si sentiva in ansia un’altra volta – ha aggiunto ancora la venezuelana – . Quindi mi sono girata perché mi aveva rotto le pa**e. Lui mi tocca la schiena, mi giro e mi dice: ‘Guarda che sto piangendo’. Mi prende la mano e si asciuga le lacrime”.

Ormai, però, pare che Oriana abbia perso tutto l’interesse per Spinalbese. “Il suo abbraccio non mi sembra vero, naturale. Da quando mi ha fatto capire che ha paura, se mi abbraccia, non lo sento un abbraccio vero – ha aggiunto – . Mi piace esteticamente, ma con me ha fatto tanti passi indietro. Neanche mi guarda quando parla. Io mi sto stufando un po’”.

Antonino in lacrime sotto le coperte e lei che si è girata dall'altra parte perché si era rotta le palle, il modo in cui lei lo farà infossare con questi atteggiamenti#Gfvippic.twitter.com/WL5cwqNJP0 — Paola. (@Iperborea_) November 22, 2022

