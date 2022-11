Gli studi televisivi di Uomini e Donne si trasformano nel palcoscenico di Pinuccia, dama del trono over che ha catalizzato l’attenzione delle telecamere.

Pinuccia è ormai una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne nonostante il disappunto di Tina Cipollari. La signora di Vigevano, che ama ricordare quotidianamente i suoi concittadini – tanto orgogliosi di lei – e la città di provenienza, continua ad essere al centro dell’attenzione delle telecamere. Non tanto per le sue vicende sentimentali, quanto per i siparietti con la Cipollari, sempre più convinta che la signora sia in trasmissione solo per visibilità.

Pinuccia al suolo, interviene Maria De Filippi

Come si apprende dalle anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne, tra la dama del trono over e l’opinionista si è consumata l’ennesima litigata.

Questa volta, però, pare che Pinuccia non abbia abbandonato gli studi per iniziare a lamentarsi dietro le quinte degli studi Mediaset. No. Pare che durante le ultime registrazioni abbia deciso di mettere in scena uno svenimento.

“Tina Cipollari, invece, ha nuovamente litigato con Pinuccia che, per risponderle, ha addirittura finto di svenire, rendendo necessario l’intervento della conduttrice”, ha raccontato TvBlog.

Ancora una volta, quindi, la signora si è presa la scena regalando al pubblico della rete nuovi meme e motivi per fare dell’ironia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG