Dopo anni di fidanzamento e alcune crisi che sembravano minare il rapporto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di convolare a nozze. La proposta di matrimonio, condivisa sui social, aveva fatto emozionare anche Belén Rodriguez, che si era espressa a favore di questa unione facendo delle specifiche richieste per la cerimonia: prima fra tutte, desiderava essere la loro testimone. Secondo le indiscrezioni, la showgirl argentina sarebbe stata accontentata.

Secondo il settimanale di cronaca rosa, le nozze tra la Rodriguez junior e Moser saranno celebrate nel 2023 in una chiesetta immersa nei boschi del Trentino.

La scelta della location in cui i due si giureranno amore eterno pare dipenda dalla voglia di rimanere in una zona vicina ai parenti di Ignazio e di rendere il tutto indimenticabile grazie ad una cornice suggestiva.

Cecilia, inoltre, avrebbe deciso di accontentare la sorella Belén scegliendo lei e Stefano De Martino come suoi testimoni di nozze.

Infine, un ruolo speciale verrà riservato ai figli della Rodriguez: Santiago e Luna Marì porteranno le fedi ai futuri sposi.

