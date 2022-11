Ema Stokholma è rinata grazie a Ballando con le stelle: lo show le ha permesso di riscoprire se stessa…e anche l’amore.

Non è la prima volta che Ballando con le stelle fa nascere nuove coppie, non solo dal punto di vista professionale. Era già accaduto in passato e, nel corso dell’edizione 2022, è successo ancora una volta: a riscoprirsi innamorati sono stati la conduttrice radiofonica Ema Stokholma e il ballerino Angelo Madonia. Tra prove e duetti, pare che tra loro sia scoccata la scintilla, ma entrambi preferiscono andare con i piedi di piombo.

Ema Stokholma e la storia con Angelo Madonia

Ema Stokholma aveva già ammesso di essere rinata grazie a Ballando con le stelle, che le aveva permesso di riscoprire il suo corpo e una nuova sensualità.

Le prove dietro le quinte in coppia con Angelo Madonia, inoltre, hanno permesso alla conduttrice radiofonica di abbattere le barriere del cuore portandola a rivedere la sua posizione sentimentale.

“L’ansia mi divora quando devo fare una coreografia e so di avere una sola possibilità, quindi non vorrei sbagliare […] – ha spiegato lei in una intervista a Leggo – […]Il legame con Angelo mi aiuta a superare tutto più serenamente, anche se emotivamente non è sempre facile gestire il lavoro”.

Il rapporto tra Ema e Angelo, dunque, si è rafforzato nel corso delle settimane a Ballando con le stelle. “[…]Angelo che mi sostiene, mi aiuta – ha continuato la Stokholma, tentando di glissare sulle domande riguardanti la relazione con il ballerino – . Con Angelo non abbiamo deciso di rendere pubblica la nostra relazione, stiamo ancora capendo che tipo di relazione possa esserci”.

“Ci conosciamo da due mesi, quindi non è questione di pubblico o meno, ma di capire personalmente quanto stia accadendo”, ha concluso lei, scegliendo di non dare una definizione precisa al rapporto nato con Madonia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG