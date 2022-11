La notizia delle nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha scatenato la reazione di Belén, che via social ha commentato avanzando una serie di richieste.

Momento di gioia a casa Rodriguez nonostante il padre Gustavo abbia trascorso gli ultimi giorni in ospedale. Per lui, però, pare che non si tratti di nulla di preoccupante, tanto che i figli hanno potuto continuare la loro quotidianità tra lavoro e vacanze all’insegna del relax. E, proprio in occasione del ponte di Ognissanti, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono concessi un soggiorno tra le Alpi diventato la cornice della proposta di matrimonio.

Belén, la reazione alle nozze di Cecilia e Ignazio

Alla notizia della proposta di nozze di Moser alla Rodriguez, Belén non ha esitato a commentare direttamente dagli studi de Le Iene, dove era impegnata in occasione della puntata di ieri, 1 novembre.

Alla gioia per quanto accaduto nella vita della sorella minore, la showgirl e conduttrice argentina ha aggiunto un elenco di richieste per i futuri sposi: prima fra tutte la scelta della data che dovrebbe escludere i mesi più caldi dell’anno.

“Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi…evitate di farlo a luglio che si crepa! – ha esordito Belén su Instagram, per poi aggiungere un’altra importante richiesta per i futuri sposi – . Io voglio essere la testimone e lanciare i petali, grazie!”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG