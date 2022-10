Cosa è successo al padre di Belen Rodriguez? In queste ore la madre della showgirl ha pubblicato un post social dall’ospedale…

Ore di apprensione per i fan di Belen Rodriguez e, probabilmente, anche per la diretta interessata e tutta la sua famiglia. Infatti, la madre della showgirl, Veronica Cozzani, ha pubblicato sui social un post in cui il protagonista è papà Gustavo che si trova in ospedale…

Belen Rodriguez, il padre in ospedale

Belen Rodriguez

I fan più attenti ai social e seguaci di Belen Rodriguez e della sua famiglia sono molto agitati in queste ore per le condizioni di salute del padre della showgirl, il signor Gustavo. Infatti, pare che l’uomo sia alle prese con qualche problema di salute. A confermare il tutto è stata la madre della modella, Veronica Cozzani, che sui social ha pubblicato uno scatto direttamente dall’ospedale.

“Halloween in ospedale! Rimettiti presto Gus!”, ha scritto la signora mostrando una foto modificata con un filtro a tema del marito. Molto probabile che, considerato proprio il filtro usato e la condivisione social, non si tratti di nulla di particolare anche perché l’umore del padre di Belen sembra piuttosto buono e la stessa modella non sembra aver fatto alcun riferimento sul proprio profilo a qualcosa di grave accaduto in famgilia.

A questo punto non resta che attendere per capire cosa sia successo all’uomo. Siamo sicuri che molto presto Belen o Cecilia ci daranno qualche novità a proposito. La signora Cozzani nelle sue stories non ha aggiunto altro se non una foto con la nipotina Luna Marì.

Di seguito il post Instagram di Veronica Cozzani:

