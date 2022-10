Sembra finita definitivamente la storia tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. La conferma arriva anche dai social dove spuntano indizi…

Sembrano trovare conferma le voci della fine della relazione tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. Dopo il video che vedeva quest’ultimo baciare un altro ragazzo, ecco che sui social spuntano indizi anche per quanto riguarda il giovane ballerino ex Amici…

Tommaso Stanziani ha un altro dopo Zorzi?

Tommaso Stanzani

Pare proprio che anche Tommaso Stanzani sia andato avanti dopo la fine del rapporto con Zorzi che, per altro, ad oggi non è stata resa ufficiale. La conferma, ad ogni modo, è arrivata dai social dove un utente attento ha segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano un qualcosa di molto particolare.

Una follower ha fatto notare che Stanzani ha pubblicato la foto della veduta di un paesaggio marino di notte. Fin qui nulla di male, se non fosse che lo stesso scatto sia stato pubblicato da un altro noto ballerino, Francesco Sabatino. Sarebbe proprio lui la nuova fiamma di Tommaso dopo l’addio a Zorzi.

In effetti guardando le immagini condivise dai due ragazzi e riprese dalla Marzano non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti dello stesso posto. Sembra, inoltre, che Stanzani si trovasse nella località di mare con tutti i suoi colleghi di Naima Accademy quindi, in realtà, non ci sono prove schiaccianti che facciano pensare ad una nuova relazione. Però…

Di seguito un recente post Instagram del ballerino:

