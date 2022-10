Lo aveva detto e ha tenuto fede alla parola data: Giulia De Lellis ha fatto il suo “grande” annuncio. Rigorosamente via social…

C’era grande trepidazione tra i fan di Giulia De Lellis a proposito di un annuncio che sarebbe stato imminente. E come promesso, la nota modella e influencer ha tenuto fede alla parola data. Su Instagram, con una serie di stories, la ragazza ha svelato finalmente il “mistero”…

L’annuncio di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis

“Devo darvi una notizia, ma non so come fare…”, aveva scritto qualche ora fa Giulia De Lellis. “Intanto io e Lo facciamo colazione che in questi giorni abbiamo mangiato poco…”. Parole, quelle dell’influencer che avevano fatto pensare ad un annuncio sensazionale di qualcosa di davvero importante a livello privato.

Invece, la grande attesa dei fan è stata in qualche modo “delusa” anche se non del tutto. Infatti, la modella ha rivelato come promesso a cosa si riferiva e lo ha fatto, ovviamente, con un’altra serie di stories… “Allora ragazzi, non sapevo come dirverlo, ma alla fine ho deciso che andrò dritta al punto”.

E questo punto è un’altra storia, ma questa volta una condivisione di quella di Stefano De Martino che annunciava la presenza della bella Giulia alla trasmissione Step, ‘Stasera tutto è possibile’, in onda sulle reti Rai. Nella storia, ecco che per il party di Halloween, momento probabilmente clou della puntata, anche la De Lellis sarà vestita come una zucca tra risate e scherzi in studio.

“Non potete perdere l’ultima puntata di Step. Risate, errori e tanto divertimento”, ha detto la ragazza. “Mi vedrete come non mi avete vista mai. La cosa bella è ridere, ci vediamo stasera”.

Non resta che attendere la puntata per scoprire quali sorprese ci riserverà…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG