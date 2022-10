Potrebbero esserci novità sul ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due sarebbero insieme nelle Dolomiti…

Il possibile amore bis tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è uno degli argomenti caldissimi di queste settimane del gossip. Dopo le parole della conduttrice a proposito di una “porta aperta” per il futuro, arrivano rumors che vorrebbero i due intenti in una fuga d’amore sulle Dolomiti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: fuga d’amore

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Sebbene non ci siano ancora prove che i due siano insieme, secondo Today, la coppia si troverebbe ora con le figlie in una vacanza per il weekend di Ognissanti. Michelle Hunziker, infatti, non ha resistito ed ha postato alcuni scatti in versione montanara dove si vedono anche le figlie.

E Tomaso? L’uomo non appare in alcuno scatto ma ad “incastrarlo”, ci sarebbe la condivisione di una foto in cui è stato taggato direttamente dall’hotel Fanes di San Cassiano, proprio nello stesso luogo della bella Michelle e, per altro, posto dove avevano già alloggiato insieme.

Nelle stories della conduttrice diverse attività a cui sembra stiano partecipando anche le figlie. Passeggiate, degustazioni e visita ad alcuni animali. Proprio Michelle si è fatta immortalare con un simpatico alpaca.

Insomma, non è dato sapere quanto ci sia di romantico in questa “fuga” ma sicuramente pare proprio che si tratti di una bella vacanza in famiglia. Una famiglia ritrovata e, ad essere sinceri, mai realmente persa visto l’ottimo rapporto sempre intercorso tra i due adulti.

Di seguito un post Instagram della showgirl:

