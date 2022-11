Il gossip su un presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini aveva scatenato i più curiosi, ma pare che si già tutto finito.

Conclusa la lunga relazione con Federico Rossi, Paola Di Benedetto si è gettata a capofitto nel lavoro. Per lei, i successi professionali degli ultimi mesi sono stati tanti, mentre la vita privata pare sia andata quasi a rotoli. Dopo il flirt estivo con RKomi, terminato dopo pochi giorni dalla prima foto insieme a Fedez e Chiara Ferragni, la Di Benedetto pareva essersi avvicinata al tennista Matteo Berrettini. Qualcosa, però, anche questa volta pare non sia andata per il verso giusto…

Paola Di Benedetto furiosa con Matteo Berrettini: cosa è successo

A svelare il flirt già finito tra Paola e Matteo è stato il settimanale Chi, secondo cui la frequentazione tra i due sarebbe durata un weekend.

Secondo quanto riportato dal rotocalco di cronaca rosa, la Di Benedetto e Berrettini avrebbero trascorso un intenso fine settimana in Toscana dopo il quale, però, lo sportivo si sarebbe dileguato.

Si dice, infatti, che Paola abbia completamente perso le tracce di Matteo e sia furiosa per il comportamento che le sarebbe stato riservato.

“Paola non l’ha presa per niente bene”, ha fatto sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Intanto, nessuno dei diretti interessati si è esposto sugli ultimi rumors.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG