Tutto ciò che Chiara Ferragni tocca, diventa oro. L’imprenditrice digitale è una garanzia di successo per le aziende che, costantemente, cercano la sua firma o il suo volto nel tentativo di impennare le vendite. Così, dopo aver realizzato l’uovo di Pasqua, la Ferragni ha firmato un accordo con Balocco per il primo pandoro brandizzato. La notizia ha fatto immediatamente il giro della rete, ma la scelta è stata associata anche ad una importante causa benefica.

Dalla collaborazione tra Chiara Ferragni e Balocco è nata l’idea di un pandoro rosa – dal packaging allo zucchero a velo – che aiuterà l’Ospedale Regina Margherita di Torino per “finanziare l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”.

Come mostrato anche da alcuni video di TikTok, all’interno del pandoro di Chiara Ferragni sarà possibile trovare uno stencil a forma di occhio per lasciare il segno del brand con l’aiuto dello zucchero.

Ma quanto costa il tutto? Al momento il prezzo del pandoro di Chiara Ferragni non è stato ufficializzato, ma la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 9 o 10 euro al pezzo.

